Захарова призвала ЕСПЧ заняться прямыми обязанностями

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«Пусть они (...) займутся своими прямыми обязанностями, пусть они обратят свои взоры «правочеловеческие» в тот регион, где погибают дети. Понимаете? Дети гибнут от разрывов снарядов, от шальных пуль. Где люди, которые всю жизнь проработали, не могут получить социальные пособия, пенсии, потому что они отрезаны, они заблокированы. С ними обращаются [так], как будто это не люди, не граждане [Украины], а просто биомасса», – заявила Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Поэтому пусть эти самые структуры, которые финансируются, которые постоянно о себе заявляют как о моральной истине в последней инстанции, попробуют не увидеть весь массив материалов, который был направлен [Россией в ЕСПЧ]. (...) Это колоссальный массив фактуры», – заявила дипломат.

Ранее Захарова отметила, что Россия на протяжении многих лет публично «била в набат» о вопиющих нарушениях прав человека на Украине, но Запад был нем. Она также указала главе Минюста Украины на необходимость уважать мнение ЕСПЧ.

Напомним, в четверг Россия подала первую в своей истории межгосударственную жалобу в ЕСПЧ – против Украины. Как пояснили в Генпрокуратуре, она «относится к событиям, последовавшим за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года».

В иске Москва призвала ЕСПЧ обязать Украину прекратить водную блокаду Крыма и возложила ответственность за гибель Boeing MH17 на Киев. В Кремле подчеркнули, что Москва вправе ожидать от ЕСПЧ реакции на негативные процессы на Украине. МИД уверен, что подача жалобы назрела давно, сложившаяся обстановка не оставила Москве выбора.

Сенатор Алексей Пушков подчеркнул, что факты, которые приводятся в иске, опровергнуть невозможно, поэтому у ЕСПЧ не будет возможности проигнорировать обращение России. Еще один сенатор Андрей Климов призвал «приучать европейцев к тому, что Россия будет защищать свои интересы, в том числе и посредством международных судебных институтов».

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев выразил уверенность, что сам факт подачи такой подробной и обоснованной жалобы в ЕСПЧ приведет в чувство многих руководителей и военных на Украине, как и их европейских покровителей.

Между тем ЕСПЧ не смог подтвердить получение жалобы России против Украины.