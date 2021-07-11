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Европа направит в Литву вертолёты для контроля границы с Белоруссией

News.ruиещё 2
3 часа назад
Вертолёты направит в Литву для контроля с воздуха границы с Белоруссией агентство Евросоюща по контролю внешних границ Frontex. Об этом в своём Twitter написала пресс-служба президента Литвы после разговора президента страны Гитанаса Науседы с руководителем агентства Фабрисом Леггери.
ЕС решил направить на границу с Белоруссией вертолеты
Фото: companion.uacompanion.ua
Для контроля с воздуха границы с Белоруссией Frontex направит в Литву вертолет из Польши. Согласуется также прибытие еще одной такой машины из Германии, — сообщили в пресс-службе.
Также в Литву будут направлены дополнительные вооружённые патрули, переводчики и персоал по работе с мигрантами.
Охрану границы Латвия усилили со 2 июля. Причиной тому стал поток мигрантов.
Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Эстонии озвучил требования к РФ
Конфликты,Мигранты,Frontex,Литва,Беларусь,
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