ЕС решил направить на границу с Белоруссией вертолеты

Вертолёты направит в Литву для контроля с воздуха границы с Белоруссией агентство Евросоюща по контролю внешних границ Frontex. Об этом в своём Twitter написала пресс-служба президента Литвы после разговора президента страны Гитанаса Науседы с руководителем агентства Фабрисом Леггери.
Фото: companion.uacompanion.ua
Для контроля с воздуха границы с Белоруссией Frontex направит в Литву вертолет из Польши. Согласуется также прибытие еще одной такой машины из Германии, — сообщили в пресс-службе.
Также в Литву будут направлены дополнительные вооружённые патрули, переводчики и персоал по работе с мигрантами.
Охрану границы Латвия усилили со 2 июля. Причиной тому стал поток мигрантов.
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