В США снова обвинили «связанных с Россией хакеров» в кибератаках

Ранее американские Агентство национальной безопасности
, Федеральное бюро расследований и Агентство кибербезопасности и защиты инфраструктуры совместно с Национальным центром кибербезопасности Великобритании обвинили
Главное разведуправление (ГРУ
) в кибератаках на государственные и частные структуры по всему миру. Утверждается, что хакеры, якобы связанные с ГРУ
, совершили более сотни атак на государственные и военные структуры, политических консультантов и представителей партий, энергетические компании, высшие учебные заведения, медиакомпании в 2019-2020 годах.