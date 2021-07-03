На Украине сочли безосновательным заявление Лукашенко о контрабанде оружия

В Госпогранслужбе Украины
заявили, что за полгода количество задержанного оружия на границе с Белоруссией
уменьшилось. Таким образом, заявления президента Александра Лукашенко
об усилении потока контрабанды оружия с Украины безосновательны, считают в ведомстве.
На сайте Госпогранслужбы сказано, что украинские пограничники за шесть месяцев задержали на границе с Белоруссией 27 единиц оружия, при этом ни одного огнестрельного.
За аналогичный период прошлого года на украинско-белорусской границе задержали на шесть единиц оружия больше. Также стоит отметить, что по имеющимся у Госпогранслужбы Украины данным, соответствующие показатели белорусской стороны на смежном участке границы ещё ниже, — заявили в ведомстве.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил, что поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной. По словам главы государства, это необходимо, так как из соседней страны в республику поступает «огромное количество оружия».