Верховная рада не посчитала русских коренным народом Украины

«Законом определено понятие «коренной народ Украины — этническая общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытной языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительные органы, самоосознание себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе ее населения и не имеет собственного государственного образования за пределами Украины», — говорится в документе.