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Володин жестко оценил резолюцию ПАСЕ о крымских татарах

РИА Новости Крым
2 часа назад
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал необъективной и оскорбительной резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о положении крымских татар в Крыму.
Володин жестко оценил резолюцию ПАСЕ о крымских татарах
Фото: РИА Новости КрымРИА Новости Крым
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Ранее ПАСЕ приняла резолюцию на основе доклада представителя Исландии Сунны Эварсдоттир, в которой содержится призыв к Москве применять в Крыму не российское а украинское законодательство. Также авторы документа традиционно обвинили Россию в "аннексии" полуострова, а также в "ущемлении прав крымских татар", которые якобы лишены возможности получать образование на родном языке и участвовать в принятии решений.
"Прежде чем выступать с подобными резолюциями, докладчикам ПАСЕ следовало бы приехать в Крым, пообщаться с людьми, с уполномоченным по правам человека, депутатами от Крыма. Нельзя с чужого голоса готовить такие документы. Хотя бы изучите законодательства стран, которые мониторите. А то делаете заявления и не несете за них никакой ответственности", – написал Володин в своем Telegram-канале.
Спикер Госдумы подчеркнул, что крымские татары впервые после вхождения Крыма в Российскую Федерацию имеют возможность получать образование на родном языке, наряду с украинцами и русскими. В годы нахождения полуострова в составе Украины у них такой возможности не было.
Володин также отметил, что только после вхождения Крыма в состав Российской Федерации крымско-татарский язык получил статус государственного, наравне с русским и украинским. При этом крымские татары работают в органах власти, избраны в Госдуму, участвуют в принятии ключевых для Крыма и России решений.
"Поэтому если ПАСЕ хочет защитить крымско-татарский народ, пусть обратит свой призыв в сторону Украины. Не Москва, а Киев принял закон об образовании, сократив преподавание в школах на языках национальных меньшинств и предусмотрев переход исключительно на украинский. Потом появился дискриминационный законопроект о коренных народах, возмутивший не только Россию, но и Румынию, Венгрию, Молдову, другие страны ЕС", – убежден председатель ГД.
По его словам, такими резолюциями ПАСЕ "все больше дискредитирует себя".
Володин также пообещал на встрече с главой парламента Исландии 29 июня поднять вопрос о "необъективной и оскорбительной" для России резолюции, подготовленной в ПАСЕ на основе доклада представителя этой страны.
"Докладчица представила ложную информацию, исказила реальную ситуацию. Это был недружественный шаг, и мы вправе поставить перед МИДом вопрос о запрете для нее въезда в Россию", – добавил он.
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