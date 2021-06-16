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Россия и США договорились вернуть послов

Газета.Ruиещё 1
7 часов назад
Президент России Владимир Путин заявил, что договорился с американским лидером Джо Байденом о взаимном возвращении послов государств в дипмиссии - в Москву и Вашингтон. "Что касается возвращения послов в места своей работы, в Москву, соответственно, американского посла, в Вашингтон - российского, мы договорились о том, что этот вопрос решен", - сказал российский лидер журналистам по итогам саммита России - США. Путин уточнил, что послы "возвращаются к месту своей службы". Встреча глав Российской Федерации и Соединенных Штатов проходит 16 июня в Женеве. Ранее посол США в России Джон Салливан заявил, что будет присутствовать на переговорах российского и американского президентов. Российский посол в США Анатолий Антонов покинул Вашингтон в марте для консультаций в Москве, причиной отзыва главы дипмиссии стали высказывания американского президента Джо Байдена в отношении главы России Владимира Путина. После этого глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва рекомендовала послу США в России Джону Салливану отправиться в Вашингтон для проведения "подробных, серьезных консультаций". 20 апреля американский Госдеп заявил о решении Салливана покинуть Москву.
Россия и США договорились вернуть послов
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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