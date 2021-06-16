Россия и США договорились вернуть послов

Президент России Владимир Путин
заявил, что договорился с американским лидером Джо Байденом
о взаимном возвращении послов государств в дипмиссии - в Москву
и Вашингтон. "Что касается возвращения послов в места своей работы, в Москву, соответственно, американского посла, в Вашингтон - российского, мы договорились о том, что этот вопрос решен", - сказал российский лидер журналистам по итогам саммита России - США. Путин уточнил, что послы "возвращаются к месту своей службы". Встреча глав Российской Федерации и Соединенных Штатов проходит 16 июня в Женеве. Ранее посол США в России Джон Салливан
заявил, что будет присутствовать на переговорах российского и американского президентов. Российский посол в США Анатолий Антонов
покинул Вашингтон в марте для консультаций в Москве, причиной отзыва главы дипмиссии стали высказывания американского президента Джо Байдена в отношении главы России Владимира Путина. После этого глава МИД России Сергей Лавров
сообщил, что Москва рекомендовала послу США в России Джону Салливану отправиться в Вашингтон для проведения "подробных, серьезных консультаций". 20 апреля американский Госдеп заявил о решении Салливана покинуть Москву.