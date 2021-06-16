В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Байден покинет Женеву в день саммита с Путиным

Газета.Ruиещё 36
10 часов назад
Президент Соединенных Штатов Джо Байден покинет Женеву сразу после саммита с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Белый Дом. Вашингтонский пул журналистов пригласили на освещение возвращения Байдена в столицу США в 23.00 по местному времени. Непосредственно встреча Путина и Байдена назначена на 13.35 по местному времени (14.35 мск). За десять минут до этого лидеры стран сфотографируются вместе с президентом Швейцарии Ги Пармеленом. Переговоры Путина и Байдена в расширенном составе начнутся в 14.55 по местному времени (15.55 мск). После небольшого перерыва, второй раунд переговоров начнется в 17.40 (18.40 мск). После проведения переговоров с Владимиром Путиным, Байден намерен провести пресс-конференцию, однако время ее проведения не уточняется. Ранее стало известно, что расширенная встреча саммита Путина и Байдена пройдет в закрытом режиме.
Байден покинет Женеву в день саммита с Путиным
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Конфликты,Джозеф Байден,Владимир Путин,Соединенные Штаты,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители