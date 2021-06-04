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Захарова оценила слова украинского посла о плане России против Украины

RT на русскомиещё 1
5 часов назад
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление украинского посла в Германии Андрея Мельника о плане Москвы «уничтожить» независимую Украину.
«Посол Мельник просто не знает, что нельзя уничтожить то, что уже уничтожено кем-то другим», — написала она в своём Telegram-канале.
Украинский посол в ФРГ ранее в интервью журналу Loyal заявил, что план президента России Владимира Путина заключается в том, чтобы «уничтожить» Украину как независимое государство.
В мае украинский лидер Владимир Зеленский заявил об идущей в Европе «войне» из-за Крыма и Донбасса.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.
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