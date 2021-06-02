Швейцария открыла аккредитацию на саммит Путин — Байден

Для получения аккредитации журналисты должны иметь сертификат о вакцинации от коронавируса или отрицательный ПЦР-тест. Он должен быть сделан не позднее, чем за 72 часа до получения бейджа. Также можно предоставить документ, подтверждающий, что журналист недавно переболел COVID-19. Кроме того, журналистам разрешат пройти экспресс-тестирование и в Женеве.