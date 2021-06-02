Швейцария открыла аккредитацию на саммит Путин — Байден

Швейцария объявила о начале аккредитации журналистов на саммит Владимира Путина и Джо Байдена. Для представителей СМИ со всего мира откроют большой пресс-центр. Где он разместится, пока не уточняется. Пресс-центр начнет работу 14 июня в 15:00 по московскому времени и будет открыт без малого трое суток, пишет ТАСС.
Для получения аккредитации журналисты должны иметь сертификат о вакцинации от коронавируса или отрицательный ПЦР-тест. Он должен быть сделан не позднее, чем за 72 часа до получения бейджа. Также можно предоставить документ, подтверждающий, что журналист недавно переболел COVID-19. Кроме того, журналистам разрешат пройти экспресс-тестирование и в Женеве.
В Кремле отмечают, что организацией занимается швейцарская сторона, пишет РИА Новости. Для международной прессы «будут созданы блестящие условия, огромный пресс-центр», сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Лидеры России и США встретятся в Женеве 16 июня. Это будет первый российско-американский саммит с июля 2018 года. Тогда Путин встречался в Хельсинки с Дональдом Трампом, занимавшим на тот момент пост президента США.