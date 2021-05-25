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Белый дом подтвердил дату встречи Байдена и Путина

Evo-newsиещё 22
8 часов назад
Белый дом подтвердил дату встречи Байдена и Путина
Фото: Evo-newsEvo-news
Белый дом подтвердил дату встречи Байдена и Путина
Представители Белого дома подтвердили информацию о дате и месте встречи глав Америки и РФ. Уточняется, что долгожданная встреча произойдет 16.06 в Женеве, Швейцария. Рассказывает «Лента.ру», ссылаясь на пресс-секретаря президента Д. Псаки.
Представительница Белого дома заявила, что лидеры планируют обсуждать огромный спектр волнующих их вопросов. Она в который раз напомнила, что Америка стремится вернуть во взаимоотношения стран стабильность, а главное предсказуемость.
Немного ранее о том, что встреча произойдет 16.06 заявил Кремль. Указывалось, что стороны желают обговорить возможности дальнейшего сотрудничества, проблемы стабильности, принципы урегулирования региональных споров, а также меры, применяемые в борьбе против коронавируса.
Песков добавил, что детали встречи еще полностью не согласованы.
Конфликты,Lenta.ru,Россия,Швейцария,
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