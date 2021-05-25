Белый дом подтвердил дату встречи Байдена и Путина

Представители Белого дома подтвердили информацию о дате и месте встречи глав Америки и РФ . Уточняется, что долгожданная встреча произойдет 16.06 в Женеве, Швейцария . Рассказывает «Лента.ру», ссылаясь на пресс-секретаря президента Д. Псаки.

Представительница Белого дома заявила, что лидеры планируют обсуждать огромный спектр волнующих их вопросов. Она в который раз напомнила, что Америка стремится вернуть во взаимоотношения стран стабильность, а главное предсказуемость.

Немного ранее о том, что встреча произойдет 16.06 заявил Кремль. Указывалось, что стороны желают обговорить возможности дальнейшего сотрудничества, проблемы стабильности, принципы урегулирования региональных споров, а также меры, применяемые в борьбе против коронавируса.