В Белоруссии обнародовали требования угрожавших взорвать самолет Ryanair

В Минтрансе отметили, что авторы сообщения грозили взорвать бомбу над Вильнюсом.

Протасевич внесен Минском в список причастных к терроризму. Против него заведено дело по нескольким статьям, включая статью «Организация массовых беспорядков». Ему может грозить до 15 лет заключения.