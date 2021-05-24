В Белоруссии обнародовали требования угрожавших взорвать самолет Ryanair

«Мы, солдаты «Хамас»
, требуем, чтобы Израиль прекратил огонь в Секторе Газа. Мы требуем, чтобы Европейский Союз отказался от поддержки Израиля в этой войне. Известно, что участники Delfi Economic Forum возвращаются домой рейсом 4978. В этот самолет заложена бомба. Если вы не выполните наши требования, бомба взорвётся 23 мая над Вильнюсом
», – зачитал письмо, которое пришло на электронную почту Национального аэропорта Минск
, директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Артем Сикорский. Об этом сообщает Sputnik
.