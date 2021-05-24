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В Белоруссии обнародовали требования угрожавших взорвать самолет Ryanair

Деловая газета "Взгляд"иещё 5
2 часа назад
Департамент Минтранса Белоруссии сообщил, что угрожавшие взорвать самолет Ryanair требовали в письме, чтобы ЕС прекратил поддерживать действия Израиля.
«Мы, солдаты «Хамас», требуем, чтобы Израиль прекратил огонь в Секторе Газа. Мы требуем, чтобы Европейский Союз отказался от поддержки Израиля в этой войне. Известно, что участники Delfi Economic Forum возвращаются домой рейсом 4978. В этот самолет заложена бомба. Если вы не выполните наши требования, бомба взорвётся 23 мая над Вильнюсом», – зачитал письмо, которое пришло на электронную почту Национального аэропорта Минск, директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Артем Сикорский. Об этом сообщает Sputnik.
В Минтрансе отметили, что авторы сообщения грозили взорвать бомбу над Вильнюсом.
В воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась, однако на борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан.
Протасевич внесен Минском в список причастных к терроризму. Против него заведено дело по нескольким статьям, включая статью «Организация массовых беспорядков». Ему может грозить до 15 лет заключения.
После инцидента с Ryanair в Европарламенте обвинили Белоруссию в «государственном терроризме», а в ЕС выступили за закрытие воздушного пространства над страной. Латвийская национальная авиакомпания AirBaltic уже отказалась от полетов над республикой.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сочла шокирующей реакцию Запада на инцидент и напомнила ЕС об аналогичных случаях в Австрии и на Украине.
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