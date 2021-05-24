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Захарова: Запад не должен быть шокирован инцидентом с самолетом Ryanair в Минске

ТАССиещё 11
1 час назад
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страны Запада не должны быть шокированы случаем с бортом авиакомпании Ryanair.
"Шокирует то, что Запад называет случай в воздушном пространстве Белоруссии "шокирующим". Жизнь "цивилизованных демократий" по траектории "quod licet Iovi, non licet bovi" ("Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку" - прим. ТАСС) давно не актуальна в связи с утратой некогда лидировавшими истинно лидерских качеств. Кровь и страдания миллионов по всему миру выбили из-под западных демагогов табуретку, с которой они проповедовали", - написала она в понедельник на своей странице на Facebook.
"Либо должно шокировать все: от принудительных посадок в Австрии самолета Президента Боливии по запросу США и на Украине после 11 минут взлета белорусского борта с активистом Антимайдана. Либо не должно шокировать аналогичное поведение других", - подчеркнула Захарова.
Конфликты,Мария Захарова,МИД,ИТАР-ТАСС,Минск,Беларусь,
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