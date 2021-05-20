Косачев раскритиковал проект сенаторов США по новым санкциям

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев
раскритиковал американский законопроект о восстановлении санкций по "Северному потоку - 2", передает РИА "Новости". Ранее в Конгресс США
поступил законопроект, который призван восстановить санкции в отношение компаний, ведущих строительство газопровода "Северный поток — 2". "Проект внесен сенаторами-республиканцами. Это сцена из внутриполитической жизни в США, извечная борьба проигравших с победителями", - подчеркнул Косачев. Он выразил мнение, что во внешней политике Соединенных Штатов рано или поздно должны появиться здравый смысл и уважение международного права. "И тогда санкциям в такой политике не должно быть места", - сказал российский сенатор. "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе
свой сжиженный природный газ.