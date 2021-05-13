Германия обвинила ХАМАС в обострении ситуации на Ближнем Востоке

Глава МИД ФРГ Хайко Маас возложил ответственность за обострение на Ближнем Востоке на движение ХАМАС и выразил убеждение в том, что только политическое решение принесет долгосрочный мир в регион.

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"ХАМАС умышленно и сознательно спровоцировало недавнюю эскалацию, выпустив свыше тысячи ракет без разбора по израильским городам - полностью понимая последствия", - утверждал министр в опубликованном в четверг интервью медиагруппе Funke. "Тот, кто так бесцеремонно действует, несет ответственность и за ужасные гуманитарные последствия, которые сейчас ощущают сотни тысяч человек по обе стороны. Израиль защищается, поскольку вынужден это делать", - сказал Маас.

Одновременно он предостерег от расширения конфликта. "Я надеюсь, что в него не будут втянуты другие государства", - подчеркнул глава МИД. Он отметил, что кризис можно разрешить только политическим путем. "Лишь решение проблемы на основе создания посредством переговоров двух государств дает надежду на долгосрочное прекращение постоянных новых циклов насилия", - считает он.

Маас призвал также усилить в Германии охрану еврейских учреждений. "В нашей стране должна быть нулевая толерантность касательно нападений на синагоги. Государство должно без каких-либо компромиссов обеспечить их безопасность", - подчеркнул министр. Во вторник вечером у синагог в Мюнстере и Бонне в связи с событиями на Ближнем Востоке были сожжены израильские флаги.