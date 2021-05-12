Глава ЛНР сообщил о переброске украинскими военными техники к линии соприкосновения

Вооруженные силы Украины
перебросили примерно 500 единиц тяжелого вооружения в сторону линии соприкосновения в Донбассе, заявил глава Луганской народной республики Леонид Пасечник
, передает ТАСС. "Мы знаем о том, что порядка 500 единиц тяжелой техники Киевом
было перемещено в направлении линии боевого соприкосновения, что, в общем-то, запрещено Минскими соглашениями..." - подчеркнул Пасечник. По его словам, переброску техники удалось отследить Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ
. При этом, как отметил глава ЛНР, в отношении нарушителей не было применено каких-либо мер или санкций. Также руководитель ЛНР оценивает обстановку у линии соприкосновения как стабильно напряженную. "На сегодняшний день наша Народная милиция - это уже далеко не то ополчение, которое было в 2014 году. Мы оснащены, мы подготовлены, боевые подразделения слажены", - добавил он. На территории Донбасса с 27 июля прошлого года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, согласованные участниками Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. В результате введен запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование летательных аппаратов и другие действия. Ранее Глава ЛНР рассказал, кого боится президент Украины Владимир Зеленский
.