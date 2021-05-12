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Глава ЛНР сообщил о переброске украинскими военными техники к линии соприкосновения

Газета.Ruиещё 1
12 мая 2021
Вооруженные силы Украины перебросили примерно 500 единиц тяжелого вооружения в сторону линии соприкосновения в Донбассе, заявил глава Луганской народной республики Леонид Пасечник, передает ТАСС. "Мы знаем о том, что порядка 500 единиц тяжелой техники Киевом было перемещено в направлении линии боевого соприкосновения, что, в общем-то, запрещено Минскими соглашениями..." - подчеркнул Пасечник. По его словам, переброску техники удалось отследить Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ. При этом, как отметил глава ЛНР, в отношении нарушителей не было применено каких-либо мер или санкций. Также руководитель ЛНР оценивает обстановку у линии соприкосновения как стабильно напряженную. "На сегодняшний день наша Народная милиция - это уже далеко не то ополчение, которое было в 2014 году. Мы оснащены, мы подготовлены, боевые подразделения слажены", - добавил он. На территории Донбасса с 27 июля прошлого года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, согласованные участниками Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. В результате введен запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование летательных аппаратов и другие действия. Ранее Глава ЛНР рассказал, кого боится президент Украины Владимир Зеленский.
Глава ЛНР сообщил о переброске украинскими военными техники к линии соприкосновения
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Конфликты,Леонид Пасечник,Владимир Зеленский,ОБСЕ,ИТАР-ТАСС,Киев,Украина,
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