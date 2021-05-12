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В Татарстане похоронили погибших при стрельбе в казанской школе

Москва24иещё 2
12 часов назад
Все девять человек, которые погибли при стрельбе в школе в Казани, были похоронены. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы президента Татарстана Лилию Галимову. "Все девять похоронены", – уточнила она. Ранее стало известно, что в Татарстане простились с учительницей Эльвирой Игнатьевой, которая погибла при вооруженном нападении на школу 175 в Казани. Утром 11 мая было совершено вооруженное нападение на школу в Казани. Нападавший был задержан полицейскими, ранее он учился в подвергшейся атаке школе. По данным властей Татарстана, погибли семь детей и две учительницы. Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родственникам детей, погибших при стрельбе в школе. Пострадавшим российский лидер пожелал скорейшего выздоровления. Следственный комитет возбудил дело о массовом убийстве. Глава СК Александр Бастрыкин поручил передать все материалы дела для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования в ГСУ центрального аппарата ведомства.
В Татарстане похоронили погибших при стрельбе в казанской школе
Фото: Москва24Москва24
Конфликты,Эльвира Игнатьева,Александр Бастрыкин,Владимир Путин,СКР,Республика Татарстан,Казань,
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