В Татарстане похоронили погибших при стрельбе в казанской школе

Все девять человек, которые погибли при стрельбе в школе в Казани
, были похоронены. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы президента Татарстана Лилию Галимову. "Все девять похоронены", – уточнила она. Ранее стало известно, что в Татарстане
простились с учительницей Эльвирой Игнатьевой
, которая погибла при вооруженном нападении на школу 175 в Казани. Утром 11 мая было совершено вооруженное нападение на школу в Казани. Нападавший был задержан полицейскими, ранее он учился в подвергшейся атаке школе. По данным властей Татарстана, погибли семь детей и две учительницы. Владимир Путин
выразил глубокие соболезнования родственникам детей, погибших при стрельбе в школе. Пострадавшим российский лидер пожелал скорейшего выздоровления. Следственный комитет
возбудил дело о массовом убийстве. Глава СК Александр Бастрыкин
поручил передать все материалы дела для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования в ГСУ центрального аппарата ведомства.