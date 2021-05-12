Конфликт Палестины и Израиля перерастает в полномасштабную войну

Уточняется, что погибшие - это Хасан Кауги, начальник отдела безопасности военной разведки ХАМАС, и его заместитель Вайль Исса, который был братом Марвана Иссы, заместителя командира военного крыла ХАМАС. Израиль
заявляет, что в разрушенном 9-этажном здании в Газе
размещались офисы ХАМАС, разведывательный центр, их командование на Западном берегу, а также отдел пропаганды группировки. "Удары продолжаются и сейчас", - отмечается в заявлении, обнародованном в пять утра по местному времени (совпадает с мск).