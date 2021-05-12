Конфликт Палестины и Израиля перерастает в полномасштабную войну

Тем временем турецкие СМИ со ссылкой на палестинские источники заявили, что Израиль отказался от предложения о прекращении огня, сделанного его властям Организацией Объединенных Наций и Египтом. Сообщается, что Египет и ООН выступают посредниками между Израилем и ХАМАС.