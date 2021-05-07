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Минск подготовил ответные меры на случай продолжения санкционной политики Запада

ТАССиещё 5
1 час назад
Белоруссия подготовила ответные меры в отношении Запада на случай принятия им нового пакета санкций против белорусского государства. Об этом заявил журналистам в пятницу министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.
"Подобные меры обсуждались и ранее, они подготовлены. Они будут адекватными той ситуации, которая складывается. Без ответа никакие шаги оппонентов из европейских, западных стран не останутся. Эти меры сейчас действительно отработаны, подождем дальнейшей ситуации, и к каким решениям придут партнеры на Западе", - отметил глава внешнеполитического ведомства.
При этом он отметил, что возможные санкции Минска против европейского бизнеса в Белоруссии не повредят экономике страны. "Это будут и симметричные и ассиметричные санкции, которые подразумевают возможные меры против европейского бизнеса, находящегося в Беларуси. Многие стенают сейчас в интернете, что руководство Беларуси, принимая решение об ответных мерах по этим санкциям, якобы делает себе выстрел в ногу. Никто не будет себе делать никаких выстрелов ни в ногу, ни в голову, ни в сердце. Мы четко просчитываем все варианты и не допустим того, чтобы наши меры повлияли на экономическое развитие страны, благосостояние простых граждан", - указал глава МИД Белоруссии.
Конфликты,Владимир Макей,МИД,Минск,Беларусь,
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