Минск подготовил ответные меры на случай продолжения санкционной политики Запада

При этом он отметил, что возможные санкции Минска против европейского бизнеса в Белоруссии не повредят экономике страны. "Это будут и симметричные и ассиметричные санкции, которые подразумевают возможные меры против европейского бизнеса, находящегося в Беларуси. Многие стенают сейчас в интернете, что руководство Беларуси, принимая решение об ответных мерах по этим санкциям, якобы делает себе выстрел в ногу. Никто не будет себе делать никаких выстрелов ни в ногу, ни в голову, ни в сердце. Мы четко просчитываем все варианты и не допустим того, чтобы наши меры повлияли на экономическое развитие страны, благосостояние простых граждан", - указал глава МИД Белоруссии.