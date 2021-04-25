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Глава МИД Германии предостерег от конфронтации в отношениях с Россией

Газета.Ruиещё 8
7 часов назад
Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что в отношениях с Россией следует избегать конфронтационного курса. Об этом сообщает РИА "Новости". "Не в наших интересах присоединяться к конфронтационной шумихе. Мы хотим вести с Россией диалог и поддерживать добрососедские отношения", - сказал он. При этом он заявил, что экономические санкции ЕС будут оставаться в силе, пока "не будет найдено решение по Крыму и востоку Украины". Ранее сопредседатель "Союза-90" / "Зеленых", кандидат на пост канцлера ФРГ Анналена Бэрбок заявила, что Евросоюз должен действовать сообща в отношениях с Россией, необходимы жесткость и диалог. До этого министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Россия является угрозой для Европы. Крамп-Карренбауэр также назвала эти угрозы "конкретными и непосредственными". По ее словам, указание на них не является антироссийским, а лишь является демонстрацией политических фактов. Министр также подчеркнула, что у Москвы есть ракеты, которые могут достичь ФРГ.
Глава МИД Германии предостерег от конфронтации в отношениях с Россией
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Конфликты,Санкции,Крым наш,МИД,ЕС,Россия,Германия,
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