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Замглавы посольства США вызвали в МИД России

Lenta.ruиещё 22
7 часов назад
Замглавы посольства США вызвали в МИД России
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Заместителя главы посольства США в Москве вызвали в МИД России. Об этом пишет РИА Новости.
Причины вызова пока не раскрыты.
Конфликты,МИД,РИА Новости,Москва,Соединенные Штаты,
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