Баку ответил на обвинения в угрозе целостности Армении

«Как и всегда, президент Азербайджанской Республики высказал свою точку зрения достаточно четко и конкретно. Если МИД Армении хочет преподнести то, что слышит, так, как ему хочется, это уже свидетельствует об их ненавистных намерениях», — сказала официальный представитель МИД Лейла Абдуллаева.
«Как неоднократно заявлялось на самом высоком уровне, Азербайджан готов к нормализации отношений с Арменией на основе принципов международного права, в частности, суверенитета государств, территориальной целостности и нерушимости границ», — подчеркнула представитель МИД.