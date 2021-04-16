Байден назвал Россию и Америку ответственными за мир "великими державами"

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Великая, но не сверх: Байден заявил о державном статусе России

Газета.Ru
3 часа назад
Американский лидер Джо Байден выступил 15 апреля с речью по поводу отношений с Россией и новых санкций в ее отношении. В ходе своего обращения он заявил, что США и Россия - великие державы. "И русские, и американцы - гордые и патриотичные народы. И я считаю, что русский народ, как и американский народ, заинтересован в мирном и безопасном будущем для нашего мира", - сказал президент США. Он также заявил, что президент РФ Владимир Путин и Россия несут большую ответственность за глобальную стабильность, равно как сам Байден и США. По словам политика, он мог бы ввести более жесткие антироссийские санкции, но не стал этого делать. Байден также выразил надежду на деэскалацию отношений. Кроме того, президент США предложил начать диалог. "Америка и Россия могут запустить диалог по стратегической стабильности для сотрудничества в сфере контроля над вооружениями и безопасности. Мы можем решать важнейшие глобальные вызовы, которые требуют от России и США работать вместе", - отметил он. По словам Байдена, сюда относятся иранская и северокорейская ядерные угрозы, пандемия COVID-19 и изменение климата. Россию уже не раз называли великой державой американские и европейские политики и военные. К примеру, 13 декабря прошлого года глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли заявил, что "великодержавный" статус за Россией закрепляется благодаря высокому профессионализму русского солдата. "Россия - великая держава. Это не вызывает сомнений с учетом их возможностей. Русские военные очень хороши, особенно поскольку могут решать боевые задачи нетрадиционными способами", - сказал американский генерал. Он также подчеркнул, что ВС РФ - угроза для Америки, которую нельзя недооценивать. Большую роль в признании России "сверхдержавой" и "великой державой" сыграл 2014 год, когда в состав страны вошел Крым. В стране и за ее пределами отношение к титулу менялось по-разному. Бывший тогда президентом США Барак Обама поначалу отказывал РФ в этом статусе, заявляя о "слабости", из-за которой Москва "агрессивно" повела себя по отношению к Украине. При этом власти РФ все обвинения в агрессии отвергают. В 2016 году Барак Обама (при котором Джо Байден был вице-президентом) все же назвал Россию военной супердержавой. "Россия - важная страна, это военная супердержава. У нее есть влияние в регионе и в мире", - сказал Обама на пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Спустя четыре года в своей очередной книге Обама вновь отказал России в статусе сверхдержавы - во всяком случае, в годы своего президентства. "России при ядерном арсенале, уступавшем только нашему, не хватало широкой сети альянсов и баз, которые позволяют Соединенным Штатам проецировать свою военную мощь во всем мире", - говорится в книге Обамы. США, Евросоюз и НАТО никак не смогли повлиять на вхождение Крыма в состав России. Из-за этого, а также - из-за последовавшей войны санкций, ощущение великой державы появилось и у многих россиян. По данным Московского центра Карнеги, в 2011 году о России как о "великой державе" думали 47% наших сограждан, а после "русской весны" - более 70%. При этом президент РФ Владимир Путин сам не склонен считать Россию сверхдержавой. Он пояснял, что это не то же самое, что и великая держава - сверхдержав всего было две, США и СССР в годы Холодной войны; великая держава не обязательно может влиять на ход событий в любой точке земного шара, но может стремиться к статусу сверхдержавы. В том же 2016 году, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, глава государства назвал США единственной в настоящее время супердержавой в мире. "Америка - великая держава. Сегодня, наверное, единственная супердержава. Мы это принимаем", - говорил российский президент. В 2019 году, в ходе "Прямой линии", отвечая на вопрос о том, является ли Россия сверхдержавой, Путин заявил, что страна не стремится к этому статусу. "Мы не хотим вернуться к тому состоянию, в котором находился Советский Союз, когда он навязывал своим соседям, в том числе странам Восточной Европы, образ жизни, политическую систему и так далее", - сказал он. Президент добавил, что такие методы ведения политических взаимоотношений являются непродуктивными, затратными и бесперспективными. В июне 2020 года Путин заявил, что Россия может по праву претендовать на статус великой державы благодаря выдающимся соотечественникам. Об этом президент сказал в ходе вручения госпремий в Кремле. Называл Россию великой державой и президент Франции Эммануэль Макрон. В середине августа 2019 года французский лидер принял в своей резиденции в форте Брегансон российского коллегу Владимира Путина. "Все те, кто говорят, что это [сближение] не даст ничего, не берут в расчет тот факт, что, если мы позволим всему идти в том же направлении, мы подтолкнем такую великую державу, как Россия, либо к изоляции, либо к привилегированному диалогу с Китаем, либо к новой геополитике, которая будет не в наших интересах", - сказал глава Пятой Республики. Макрон также заявил, что "Россия - очень глубоко европейская страна". По его словам, налицо прогресс по многим политическим или экономическим вопросам, ибо мы прилагаем усилия для развития франко-российских отношений. Среди прочих великих держав эксперты и политики регулярно называют Великобританию, Китай, Францию, Германию (или Евросоюз в целом), в разные периоды мировой истории великими державами были также Австрия и Италия. Этот статус зависит от военной, политической и экономической, а также - культурной мощи страны.
Байден назвал Россию и Америку ответственными за мир "великими державами"
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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