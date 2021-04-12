Полковник предостерег Байдена от развязывания войны с Россией

По словам Макгрегора, в настоящее время силы НАТО
, дислоцированные в Европе, слишком слабы, чтобы повлиять на исход конфликта между Россией и Украиной, к которому американская сторона подталкивает Киев, продолжая заявлять о готовности оказать поддержку в случае войны. В действительности же российская армия существенно превосходит украинскую, а группировки американских войск в регионе, скорее всего, также не смогут противостоять российской армии даже при активном задействовании военно-воздушных сил. Так, эксперт призвал перестать недооценивать состоящие на вооружении России системы ПВО, а также находящийся в разработке зенитный ракетный комплекс С-500 «Прометей».