На Украине начались обыски в фирме Медведчука с применением авиации

«По моей информации, обыск происходит по старому делу, которое возбуждено по информации о том, что микроавтобус и люди из "Шторма" якобы присутствовали в микроавтобусе, который принимал участие в неправомерных действиях. Потом выяснилось, что вообще не наш микроавтобус, не наши люди. Они зацепили это дело», — заявил он.

«Дешевые понты Зеленского: вертолеты, спецназ и так далее. Он делает то, что в его понимании должно было напугать его. Но он должен понимать, что мы не шоу-артисты и 20 лет на сцене не прыгали. Мы готовы к противостоянию, и победа будет за нами», — добавил депутат.