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Зеленский прибыл в Донбасс

Lenta.ruиещё 15
16 часов назад
Зеленский прибыл в Донбасс
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Донбасс. Об этом в четверг, 8 апреля, сообщает его официальный сайт.
Глава государства отправляется на передовую, чтобы пообщаться с украинскими военнослужащими. «Владимир Зеленский едет на Донбасс как Верховный Главнокомандующий, чтобы пообщаться с военными и поддержать боевой дух защитников», — сказано в сообщении.
Ранее Зеленский встретился с председателем военного комитета НАТО. Во время встречи он заявил, что в Донбассе наблюдается обострение ситуации, возросло число обстрелов.
Украина обвиняет Россию в стягивании войск к границе. Глава Донецкой самопровозглашенной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил о том, что возобновление полномасштабных боевых действий в Донбассе выгодно лично Зеленскому.
Конфликты,Ситуация в мире,Денис Пушилин,Владимир Зеленский,НАТО,Украина,
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