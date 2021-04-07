Зеленский прибыл в Донбасс

Глава государства отправляется на передовую, чтобы пообщаться с украинскими военнослужащими. «Владимир Зеленский едет на Донбасс как Верховный Главнокомандующий, чтобы пообщаться с военными и поддержать боевой дух защитников», — сказано в сообщении.
Ранее Зеленский встретился с председателем военного комитета НАТО. Во время встречи он заявил, что в Донбассе наблюдается обострение ситуации, возросло число обстрелов.
Украина обвиняет Россию в стягивании войск к границе. Глава Донецкой самопровозглашенной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил о том, что возобновление полномасштабных боевых действий в Донбассе выгодно лично Зеленскому.