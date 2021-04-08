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Захарова назвала "невероятной пошлостью" разговоры США о бойкоте Игр в Пекине

Газета.Ruиещё 15
4 часа назад
Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о заявлениях США, которые связаны с вероятным бойкотом зимних Олимпийских игр - 2022, приводящихся в Пекине. 7 апреля пресс-секретарь американского Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США обсуждают вопрос бойкота зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине из-за нарушения прав человека в Китае. Захарова отметила, что в Вашингтоне очень часто касаются этой темы в последнее время, "пуская брошенными в Пекин камнями круги по воде" "Какая же невероятная пошлость эти американские публичные забавы вокруг Олимпийских игр. Да кто они такие, чтобы в принципе заикаться о бойкотах Олимпийских игр в мирных государствах?" - написала Захарова на своей странице в Facebook. В феврале коалиция из 180 правозащитных организаций, представляющих тибетцев, уйгуров, внутренних монголов, жителей Гонконга и других, призвала бойкотировать Олимпиаду в Пекине в 2022 году из-за нарушений прав человека в стране. С призывом бойкотировать соревнования в Китае уже выступили политики из Канады, Норвегии, США. В ответ официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь выступил против политизации спорта отдельными странами и организациями. Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) призвал США не вмешивать политику в спорт. В организации подчеркнули, что комитет обязан оставаться политически нейтральным.
Власти Китая предостерегли США от политизации спорта и Олимпиады в Пекине
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Конфликты,Нед Прайс,Мария Захарова,МИД,Госдеп США,Китай,Соединенные Штаты,
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