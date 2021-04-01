Зеленский обвинил Россию в "игре мускулами" в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский
заявил, что Россия
"играет мускулами" на Донбассе. Запись опубликована на его странице в Facebook. "Игра мускулами в формате военных учений и возможных провокаций вдоль границы — это традиционное дело России", - сказал Зеленский. По его словам, таким образом Москва
хочет создать атмосферу угрозы и одновременно давления на переговорах. Президент подчеркнул, что вооруженные силы Украины "всегда готовы к любым провокациям". Также он заявил, что процесс переговоров о мире нелегкий, но никто этого и не ожидал. "Каждая весть о гибели дается с болью семьям, родственникам, всем украинцам и мне как президенту", — сказал Зеленский. Глава Украины подчеркнул, что власти стремятся восстановить мир и вернуть неподконтрольные территории. Ранее депутат Рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива
заявил, что Киев может в скором времени "безвозвратно" потерять Донбасс. По словам политика, украинским властям "очень удобно" списывать все свои неудачи и проблемы на неурегулированный конфликт на востоке страны. Поэтому Киев не станет выполнять Минские соглашения, считает парламентарий.