Захарова: Никакие стратегии Киева не вернут ему доверие крымчан

"Никакие "стратегии" по работе исподтишка против крымских жителей, включая санкции и водную блокаду, не способны вернуть их доверие. Никакие "платформы" для обсуждения фантомных болей Киева с другими странами не убедят крымчан изменить решение, принятое на референдуме в 2014 году. Никакие разговоры о якобы нарушении международных норм не отменят их законного права на самоопределение", - отметила Захарова.

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По ее мнению, любые шаги Киева в этом направлении являются "нелегитимными" и не могут восприниматься иначе, как "угроза агрессии против двух субъектов Российской Федерации" (Крыма и Севастополя).

Захарова подчеркнула, что участие любых стран и организаций в инициативах типа "Крымской платформы" будет рассматриваться как недружественный в отношении России шаг, как прямое посягательство на ее территориальную целостность.

Дипломат напомнила, что Киев беззастенчиво попирает международное право, проводя свою политику тотальной украинизации, поощряя неонацизм, нарушая права нацменьшинств, пропагандируя русофобию и зачищая информационное пространство.