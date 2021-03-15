В Крыму указали на отсутствие у Киева прав на полуостров

Дипломат обратила внимание на последние высказывания министра иностранных дел Украины
Дмитрия Кулебы, который "объявил о неких трех "опорах", на которых будет строиться политика "возвращения" Крыма и Севастополя". "Речь идет о новой стратегии "деоккупации", принятой Советом национальной безопасности и обороны, инициативе "Крымская платформа" и "восстановлении международного права". Можно с уверенностью сказать, что на таких шатких "опорах" долго не устоишь. Никакие "стратегии" по работе исподтишка против крымских жителей, включая санкции и водную блокаду, не способны вернуть их доверие", - указала Захарова.