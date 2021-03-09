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Израиль возмущен переименованием стадиона на Украине в честь Шухевича 

РИА Новости Крым и ещё 2 11 часов назад
Израиль возмущен переименованием стадиона на Украине в честь Шухевича
Фото: РИА Новости Крым
Посол Израиля на Украине Джоэль Лион осудил присвоение стадиону в Тернополе имени главнокомандующего Украинской повстанческой армией (ОУН-УПА*) Романа Шухевича и потребовал отменить это решение.
Решение о присвоении имени Шухевича Тернопольскому городскому стадиону было принято на сессии горсовета 5 марта. Мэр города Сергей Надал назвал данное решение "данью памяти" главнокомандующему УПА*.

"Мы решительно осуждаем решение Тернопольского городского совета присвоить городскому стадиону имя печально известного гауптмана 201-го батальона шуцманшафта (немецкое подразделение СС, сформированное в основном из сторонников и членов ОУН* в октябре 1941 года — ред.) Романа Шухевича и требуем немедленной отмены этого решения", — написал посол в Twitter.

В январе 2010 года президент Украины Виктор Ющенко присвоил звание Героя Украины лидеру Организации украинских националистов*, одному из главных инициаторов создания "Украинской повстанческой армии"* Степану Бандере и бывшему главнокомандующему УПА* Шухевичу.
В апреле того же года Донецкий окружной административный суд признал этот указ противоправным и подлежащим отмене. В августе 2011 года Высший административный суд Украины оставил решение суда первой инстанции в силе.
Роман Шухевич — украинский политический и военный деятель, член ОУН*, с 1944 по 1950 годы — главнокомандующий Украинской повстанческой армией*. Сотрудничал с нацистской Германией, обучался в секретной школе абвера, служил в вооруженных подразделениях Третьего рейха. По данным историков, причастен к массовым убийствам поляков и евреев в годы Второй мировой войны.
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Комментарии
Конфликты , Степан Бандера , Виктор Ющенко , Роман Шухевич , Украинская повстанческая армия , Израиль , Тернополь
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