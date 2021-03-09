Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

США захотели получить от Ирана «конструктивное предложение» 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 2 часа назад
Новая американская администрация ждет от иранских властей конструктивных предложений в ответ на подтвержденную Вашингтоном готовность к переговорам по ядерной проблеме Тегерана, сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс, комментируя данные о начале обогащения урана на новых центрифугах в Натанзе.
Комментируя информацию о начале обогащения урана на новых центрифугах в Натанзе, официальный представитель внешнеполитического ведомства США прежде всего повторил, что терпение Вашингтона по ядерной проблеме Тегерана не безгранично, как уже предупреждали прежде американские должностные лица. Он, однако, отказался пояснить, как долго действующие власти США готовы ждать, передает ТАСС.
«Я бы не хотел определять это в количественной форме. Я бы также повторил, что мы сделали предложение, мы сделали предложение взаимодействовать [с Ираном] добросовестным образом на переговорах в формате «пять плюс один» (постоянные члены Совета Безопасности ООН и Германия). Мы видели различные публичные комментарии иранцев на этот счет. Мы ждем конструктивного предложения со стороны Тегерана», — отметил Прайс.
Напомним, 1 марта постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила о готовности Вашингтона вернуться к ядерной сделке с Ираном. Днем ранее стало известно, что Тегеран отказался от прямых переговоров с США по ядерной сделке до получения гарантий снятия Вашингтоном санкций после предполагаемой встречи. 21 февраля МИД Ирана сообщил, что Тегеран изучает предложение Евросоюза о проведении неформальной встречи между участниками ядерной сделки и США. Перед этим Соединенные Штаты оповестили ООН, что отзывают прошение администрации Дональда Трампа о возобновлении санкций против Ирана. Пресс-секретарь президента США Джен Псаки заявила, что Вашингтон готов вести переговоры с Ираном, но не удовлетворить его требования.
Видео дня. Взрыв газа обрушил жилой дом под Серпуховом
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
США заявили о нежелании участвовать в бесконечных войнах США заявили о нежелании участвовать в бесконечных войнах Как Турция перестала быть угрозой для СССР во время войны Как Турция перестала быть угрозой для СССР во время войны Киев заставил YouTube заблокировать оппозиционный канал «112 Украина» Киев заставил YouTube заблокировать оппозиционный канал «112 Украина»
Комментарии
Конфликты , санкции Иран , Санкции США , Иран и США , Нед Прайс , Дональд Трамп , МИД , ЕС , Совбез ООН , ООН , Госдеп США , ИТАР-ТАСС , Иран , США , Тегеран
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Погоню за пьяным водителем в Башкирии показали на видео
01:08
Погоню за пьяным водителем в Башкирии показали на видео
Происшествия
Опубликовано видео драки в новосибирском баре
01:00
Опубликовано видео драки в новосибирском баре
Происшествия
Опубликовано видео смертельной аварии в Краснодарском крае
00:07
Опубликовано видео смертельной аварии в Краснодарском крае
Происшествия
Появилось видео аварии с семью погибшими под Самарой
00:14
Появилось видео аварии с семью погибшими под Самарой
Происшествия
«Митсубиси» сбил девушку и попал на видео
00:27
«Митсубиси» сбил девушку и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео разбойного нападения на АЗС в Ленобласти
01:08
Опубликовано видео разбойного нападения на АЗС в Ленобласти
Происшествия
Юные хоккеисты устроили массовую драку во время матча и попали на видео
00:47
Юные хоккеисты устроили массовую драку во время матча и попали на видео
Происшествия
Акцию в честь 8 марта в Москве сняли на видео
03:19
Акцию в честь 8 марта в Москве сняли на видео
Новости Москвы Общество
Российский губернатор впервые испек блины и показал процесс на видео
02:59
Российский губернатор впервые испек блины и показал процесс на видео
Общество
Россиянка рассказала на видео об инсценированном ради внимания мужа ограблении
00:33
Россиянка рассказала на видео об инсценированном ради внимания мужа ограблении
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение