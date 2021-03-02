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Финансовую политику Зеленского сочли опасной 

Lenta.ru и ещё 6 13 часов назад
Финансовую политику Зеленского сочли опасной
Фото: ТАСС
Государственный долг Украины растет, а финансовая политика президента страны Владимира Зеленского лишь усугубляет ситуацию. Такое мнение выразил автор статьи, опубликованной в американском журнале Foreign Policy.
Как пишет колумнист, Международный валютный фонд (МВФ) предоставил Украине денежную помощь при условии, что Киев будет проводить реформы, которые в будущем снизили бы зависимость страны от международной помощи. Однако, отмечает он, Киев ищет способы обхода условий МВФ. Колумнист счел опасной такую стратегию Украины, которая нуждается в хороших отношениями с США и странами Западной Европы, которые вместе являются основным источником средств для МВФ.
Кроме того, из-за неспособности бороться с коррупцией дальнейшие выплаты Украине со стороны МВФ могут оказаться под угрозой, отмечает издание. Администрация Зеленского не решается принимать решительные меры против системной коррупции, что является одним из условий, на которых МВФ обусловил свою поддержку. Отмечается, что в аппарате Зеленского слишком большая текучка кадров, чтобы проводить систематические реформы. Более того, нынешняя власть может оставить проблему долга на усмотрение будущих администраций.
По данным МВФ, государственный долг Украины увеличился с 50,4 процента ВВП в 2019 году до прогнозируемых 65,4 процента. В первой половине 2021 года стране придется выплатить около 11 миллиардов долларов, или около семи процентов ВВП страны, а также еще примерно 10 миллиардов долларов — во втором полугодии.
Ранее бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предсказал, что страна в будущем может столкнуться с дефолтом, поскольку не смогла урезать расходы в условиях падения экономики. Он обратил внимание на то, что значительную часть доходов в нынешнем году Украине придется направлять на обслуживание внешних долгов — в настоящее время на это уходит до трети всех бюджетных доходов. Суслов отметил, что Киев пытается компенсировать падение экономики за счет продажи ценных бумаг и получения кредитов у МВФ, однако подобные меры оказываются неэффективными. В частности, МВФ предоставляет Украине кредиты на крайне невыгодных для нее условиях.
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Комментарии
Конфликты , Владимир Зеленский , Виктор Суслов , Международный валютный фонд , Foreign Policy , Киев , США
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