Президент США Джо Байден не намерен вмешиваться в расследование штурма Капитолия, которое обещал провести кандидат на пост министра юстиции — генерального прокурора США Меррик Гарленд во время слушаний в Сенате. Об этом заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в эфире телеканала ABC.
"Мы решили сделать что-то новое — сделать так, чтобы министерство юстиции было независимым. Гарленд отлично выступил в Конгрессе, ответив на море вопросов. Он будет решать, продолжится ли расследование и каким именно образом. Это его решение", — сказала она, отвечая на вопрос о том, будет ли добиваться Байден привлечения к ответственности участников штурма, а также бывшего президента Дональда Трампа.
При этом Псаки добавила, что события 6 января привели ее в ужас. "Мы должны, безусловно, сделать все, чтобы это не повторилось. Есть много шагов, которые можно для этого предпринять, и решение министерства юстиции, проводить ли расследование, будет одним из них", — добавила она.
Ранее во время слушаний по утверждению его кандидатуры в юридическом комитете Сената США Гарленд обещал организовать судебное преследование "сторонников превосходства белой расы и других лиц, штурмовавших Капитолий 6 января", а при необходимости — и бывшего президента Трампа, если будет обнаружена его причастность к произошедшему в тот день.