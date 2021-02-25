"Мы решили сделать что-то новое — сделать так, чтобы министерство юстиции было независимым. Гарленд отлично выступил в Конгрессе, ответив на море вопросов. Он будет решать, продолжится ли расследование и каким именно образом. Это его решение", — сказала она, отвечая на вопрос о том, будет ли добиваться Байден привлечения к ответственности участников штурма, а также бывшего президента Дональда Трампа

При этом Псаки добавила, что события 6 января привели ее в ужас. "Мы должны, безусловно, сделать все, чтобы это не повторилось. Есть много шагов, которые можно для этого предпринять, и решение министерства юстиции, проводить ли расследование, будет одним из них", — добавила она.