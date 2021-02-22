Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба охарактеризовал сценарий Киева по Донбассу выражением "плохой мир лучше хорошей войны". Об этом он сообщил в эфире телеканала "Прямой". "Сейчас наш сценарий можно условно назвать "Плохой мир лучше, чем хорошая война", и именно по нему движемся", — сказал Кулеба. Речь идет о засекреченных пяти сценариях по Донбассу, принятых в ходе заседания Совета национальной обороны и безопасности (СНБО) Украины 19 февраля. По словам Кулебы, было принято решение о необходимости проанализировать эти имеющиеся сценарии и их соответствие нынешней ситуации в регионе.
Глава МИД Украины рассказал о сценариях по Донбассу
Фото: Lenta.ru
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