В Пекине призвали США отказаться от антикитайских санкций 

Глава МИД Китая Ван И призвал Вашингтон отменить антикитайские пошлины и санкции, а также отказаться от попыток подавить технологический прогресс КНР. Ранее глава Белого дома Джо Байден призвал союзников США готовиться к стратегическому соперничеству с КНР и обвинил Пекин в экономических злоупотреблениях. Эксперты сомневаются в том, что 46-й президент США пересмотрит курс, начатый в отношении Китая Дональдом Трампом , однако не исключают смягчения риторики Вашингтона.

Китай призвал США восстановить разрушенные за время президентства Дональда Трампа отношения между странами. С таким заявлением выступил глава МИД КНР Ван И в своей речи на открытии форума «Ланьтин» в Пекине. В этом году форум посвящён теме «Содействие диалогу и сотрудничеству, контроль и управление разногласиями: возвращение китайско-американских отношений в правильное русло».

Ван И констатировал , что отношения КНР и США переживают непростые времена. По мнению китайской стороны, причиной этому стала политика предыдущей администрации США

Министр подчеркнул, что Пекин приветствует растущие успехи американских предприятий в Китае и продолжит принимать эффективные меры для улучшения своей деловой среды.

«Вместе с этим мы надеемся, что американская сторона как можно скорее скорректирует проводимую ей политику, — в том числе: отменит необоснованные пошлины на китайские товары, снимет свои односторонние санкции в отношении китайских компаний, научно-исследовательских институтов и образовательных учреждений, а также откажется от неразумного подавления технологического прогресса Китая, чтобы создать необходимые условия для китайско-американского сотрудничества», — заявил Ван И.

Дипломат выразил надежду, что Вашингтон как можно раньше примет меры по снятию ограничений с китайских учебных и культурных групп, средств массовой информации и учреждений зарубежной деятельности Китая на территории Соединённых Штатов.

Кроме того, в Пекине надеются, что американская сторона «устранит препятствия для сотрудничества субнациональных органов власти и социальных секторов США с Китаем, а также поощрит и поддержит возобновление стандартных программ обмена между университетами и научно-исследовательскими институтами и программ студенческого обмена».

«Стратегическое соперничество»

Отметим, что ранее Джо Байден провёл первый телефонный разговор в качестве президента США с председателем КНР Си Цзиньпином . Во время беседы глава Белого дома выразил озабоченность «принудительными и недобросовестными методами Пекина в экономике», нарушениями прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, политикой в Гонконге , а также агрессивными действиями Пекина по отношению к Тайваню. При этом лидеры обменялись мнениями по таким темам, как противодействие пандемии COVID-19, глобальное потепление и нераспространение оружия.

Ранее глава Белого дома заявил , что, хотя между США и КНР существует острая конкуренция, страны не должны конфликтовать.

О конкуренции с Китаем 46-й президент США заявил и в своей речи на Мюнхенской конференции 19 февраля.

«Знаете, мы должны все вместе готовиться к долгосрочному стратегическому соперничеству с Китаем… Нам нужно дать отпор экономическим злоупотреблениям и принуждению, к которым прибегает правительство Китая и которые подрывают основы международной экономической системы. Все — абсолютно все — должны следовать одним и тем же правилам», — заявил Джо Байден.

Напомним, ранее политический соперник Байдена Дональд Трамп обвинял демократа в корыстных связях с Пекином, а также предрекал, что в случае победы кандидата от Демпартии на выборах Китай «завладеет» Америкой.

Однако администрация 46-го президента США может отчасти сохранить начатый Трампом курс в отношении КНР. Об этом ранее сообщили американские СМИ со ссылкой на источники в высокопоставленных кругах США.

«Мы рассмотрели действия администрации Трампа за последние четыре года и считаем обоснованным базовый тезис о напряжённом стратегическом соперничестве с Китаем и о том, что нам необходимо действовать решительным и систематическим образом, используя все инструменты нашего правительства и нашей власти», — цитирует National Public Radio слова источника из числа официальных лиц.

По информации источника, Байден планирует сохранить введённые Трампом против КНР пошлины до их дальнейшего рассмотрения.

«Мы считаем, что нам нужно будет очень внимательно, консультируясь с нашими союзниками и партнёрами, консультируясь с конгрессом, проработать все имеющиеся в нашем распоряжении источники экономического влияния и выдвинуть более смелую, более эффективную торговую стратегию по отношению к Китаю, отталкиваясь от существующих пошлин», — сообщил источник.

При этом новая администрация США также высказывает Пекину претензии политического плана.

Энтони Блинкен Ранее в телефонном разговоре с главой канцелярии Комиссии ЦК Коммунистической партии Китая по иностранным делам Ян Цзечи глава Госдепа заявил о планах Вашингтона «привлекать Пекин к ответственности» за ряд действий. Речь идёт о действиях КНР, «угрожающих стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе, в частности, в Тайваньском проливе».

Кроме того, Блинкен заявил, что США «продолжат отстаивать демократические ценности и права человека» в Синьцзяне, Тибете и Гонконге.

В ответ Ян Цзечи призвал США не вмешиваться во внутренние дела Китая.

Как отметил в комментарии RT замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман , было бы ошибочно полагать, что Байден станет «прокитайским» президентом.

«Принятые Трампом в отношении КНР решения отменить уже сложно, поскольку они стали частью американских экономических реалий. Повышение ввозных тарифов для китайской продукции стимулировало развитие американской экономики и производства. Кроме того, это позволило европейским странам расширить свой экспорт в США. А Байден заинтересован в хороших отношениях с ЕС , он не станет жертвовать европейским импортом ради китайского», — пояснил эксперт.

По мнению заместителя директора ИМЭМО имени Е. М. Примакова РАН Александра Ломанова, самая серьёзная конкуренция между Пекином и Вашингтоном разворачивается сейчас в технологической сфере, и соперничество будет только расти. В то же время эксперт не считает, что торговая война была выгодна американской экономике.

«Торговое противостояние с КНР не принесло большой пользы США. Меры, принятые Трампом, были чрезмерными и ударили по рядовым американским потребителям. Поэтому можно ожидать, что в будущем администрация Байдена снизит тарифы на импорт китайских товаров народного потребления», — отметил эксперт в беседе с RT.

Одновременно США ведут большую работу, чтобы создать единый с Европой антикитайский «фронт» под предлогом борьбы с нарушениями прав человека, считает эксперт.

«Однако ключевая цель заключается в том, чтобы страны Европы не передавали КНР современные технологии и не покупали китайские технологии. В современном мире трудно провести границу между политической, идеологической конкуренцией и борьбой стран за лидерство в области высоких технологий», — добавил Александр Ломанов

«Сложный процесс»

Напомним, предшественник Джо Байдена на посту президента США Дональд Трамп сделал вопрос противостояния Китаю одной из ключевых тем своей предвыборной программы в 2016 году. Акцент был на торгово-экономических отношениях — с начала 2000-х годов растёт дефицит торгового баланса США в структуре товарооборота с КНР.

Трамп обвинял Пекин в намеренном манипулировании курсом юаня для стимулирования экспорта и требовал, чтобы Китай нарастил объёмы импорта американских товаров. Кроме того, политик настаивал на выводе производственных площадок американских компаний из Китая и возвращении их на территорию США.

Администрация Трампа инициировала торговую войну с Китаем. Так, летом 2018 года Вашингтон установил пошлины в 25% на импорт более 800 видов продукции из КНР объёмом $34 млрд в год.

Обмен тарифными ограничениями привёл к сокращению торгового дефицита США, однако перекос в товарообороте всё равно сохраняется. По итогам 2019 года дисбаланс составил $345 млрд, в то время как годом ранее этот показатель составлял около $419 млрд

В начале 2020 года Пекин и Вашингтон пришли к соглашению о так называемой первой фазе торговой сделки. Стороны договорились, что КНР увеличит импорт американских товаров на общую сумму в $200 млрд

Однако это не помогло улучшить американо-китайские отношения. Распространение COVID-19 стало поводом для новых выпадов в адрес Китая со стороны Белого дома. Трамп публично назвал КНР виновницей пандемии.

В преддверии новых президентских выборов республиканец усилил антикитайскую риторику и обещал окончательно ликвидировать зависимость США от китайской промышленности в случае своего переизбрания.

Хотя риторика Байдена отличается от резких выпадов Трампа, эксперты сомневаются, что в американо-китайских отношениях начнётся потепление в обозримом будущем.

«Скорее всего, Байден может снизить торговые пошлины на ряд товаров, таких как одежда, но при этом он будет требовать встречных шагов со стороны КНР. И это будет сложный процесс, поскольку китайская сторона считает пошлины неоправданными. Сотрудничество в сфере технологий Белый дом восстанавливать не будет, поскольку США рассматривают Китай как опасного технологического конкурента. В этой сфере противостояние будет только расти», — считает Александр Ломанов.

Схожим образом перспективы американо-китайских отношений оценивает Павел Фельдман. По мнению эксперта, максимум, что может улучшиться — это публичная риторика Белого дома, который изберёт более сдержанный и корректный тон по отношению к Пекину.

«Однако на практике США будут придерживаться прежней линии, поскольку Китай стал их главным конкурентом в торговой сфере. Сейчас экономика КНР растёт быстрыми темпами, американская тоже, но медленней. Именно это отставание в темпах беспокоит Вашингтон. При этом Китай и США зависят друг от друга как главная производственная площадка и ключевой экспортёр высоких технологий. Они не могут обойтись без сотрудничества, так что Пекин и Вашингтон останутся враждующими партнёрами, хотят они этого или нет», — подытожил эксперт.