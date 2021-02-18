Лавров заявил о «разорванных в клочья» отношениях с ЕС 

«Когда я выступал на интервью у Владимира Соловьева, на его вопрос, готовы ли мы к разрыву отношений с Евросоюзом, ответил утвердительно, потому что отношений не осталось уже. Как однажды высказывался бывший Президент США Обама правда про российскую экономику, отношения разорваны в клочья» — сказал министр.