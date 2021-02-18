Грызлов обвинил Киев в намеренной эскалации в Донбассе 

Ситуация на линии соприкосновения остаётся крайне сложной. Украинская власть и командование Вооружённых сил Украины держат курс на дальнейшее обострение. Сегодня киевская делегация в очередной раз отказалась вернуться к выполнению своих обязательств по прекращению огня, принятых в июле 2020 года, — цитирует РИА Новости Грызлова.