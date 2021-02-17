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США заявили о готовности укреплять стратегическую стабильность с Россией 

Российская Газета и ещё 8 20 часов назад
США заявили о готовности укреплять стратегическую стабильность с Россией
Фото: Lenta.ru
США и Россия смогли быстро договориться о продлении на пять лет Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), и Вашингтон готов рассмотреть другие способы укрепления стратегической стабильности.
Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью Национальному общественному радио. По его словам, между двумя странами существуют разногласия, тем не менее Москва и Вашингтон способны сотрудничать в сферах, представляющих взаимный интерес. «Мы рассмотрим другие способы укрепления стратегической стабильности с Россией», — цитирует ТАСС Блинкена.
Напомним, третьего февраля после обмена соответствующими нотами вступило в силу соглашение России и США о продлении ДСНВ. «Договор будет действовать в том виде, как он был подписан, без каких-либо изменений или дополнений, до 5 февраля 2026 года», — отметили в МИД РФ. Этот документ считается ключевым в сфере контроля над вооружениями. Администрация экс-президента США Дональда Трампа отказывалась продлевать Договор под разными предлогами. Однако президент Джозеф Байден согласился продлить ДСНВ в действующей форме.
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Конфликты , Энтони Блинкен , Джозеф Байден , Дональд Трамп , МИД , ИТАР-ТАСС , Москва , США
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