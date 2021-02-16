В Крыму первый гражданин США привился «Спутником V»

МОСКВА/ СИМФЕРОПОЛЬ , 16 фев — РИА Новости. Геофизик Брюс Уотс Бевен стал первым американцем в Крыму , который привился российской вакциной от коронавируса. Почему он выбрал для защиты от COVID-19 «Спутник V» и как чувствует себя после прививки, РИА Новости рассказала его супруга Татьяна Смекалова.

Ранее сообщалось, что гражданин США Брюс Уотс Бевен привился во вторник от коронавируса вакциной «Спутник V» в поликлинике в Евпатории

Пандемия нарушила планы

Татьяну Смекалову и Брюса Бевена из Вирджинии вместе свела любовь к археологии, женаты они уже 10 лет. Татьяна Николаевна работает в Крымском федеральном университете заведующей отделом естественнонаучных методов в археологии Крыма. А муж, по ее словам, активно участвует в научных исследованиях.

"Специальность Брюса — геофизика в археологии. Мы круглый год работаем и в поле, и книги пишем. Исследуем различные археологические памятники — античности, более раннего железного века, средневековые. Занимаемся их поиском, для этого иногда не нужны раскопки. Мы применяем неразрушающие памятник методы", — рассказывает Смекалова.

По ее словам, муж всегда приезжал в Россию по туристической визе: жил полгода в Крыму, а затем возвращался в США и снова приезжал. Но из-за пандемии коронавируса Брюс не был на родине больше года.

Чтобы не заразиться

Брюс Бевен в скором времени, говорит его жена, хочет отправиться в Америку. Так как ему уже 78 лет, он сильно переживал, что в дороге может заразиться коронавирусом. Все-таки лететь почти сутки и с пересадками.

"Он решил, что перед полетом, наверное, лучше привиться. И привиться нашей вакциной, которая как будто признана хорошей, да и мировое сообщество об этом свидетельствует — в журнале «Ланцет» (британский медицинский журнал The Lancet — ред.) статья была", — отметила Смекалова.

К тому же, рассказывает женщина, она сама привилась от коронавируса 8 февраля и после вакцинации чувствует себя хорошо.

"Сегодня первой дозой привился Брюс, мы уже дома. Пока все хорошо. Вторую дозу, конечно, будем и я, и он делать", — добавила Смекалова.