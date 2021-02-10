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Киев предложил НАТО использовать воздушное пространство над Крымом для операций альянса 

ТАСС и ещё 21 4 часа назад
Киев предложил НАТО использовать воздушное пространство над Крымом для операций альянса
Фото: РИА Новости
Украина предложила использовать для операций НАТО воздушное пространство "в Симферопольском районе полетной информации (РПИ)". Такое предложение прозвучало во время встречи министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия с заместителем генерального секретаря НАТО по вопросам оборонной политики и планирования Патриком Тернером в среду. Встреча состоялась в рамках рабочего визита украинской правительственной делегации во главе с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в Брюссель.

"Украина придерживается выбранного курса на интеграцию в евроатлантические системы коллективной безопасности. Одним из важных направлений такой интеграции является участие Украины в программе НАТО по обмену данными о воздушном движении. В современных условиях важно усиливать контроль за гражданским воздушным движением и реагировать на кризисные ситуации в районе Черного моря и зоны АТО (так называемой антитеррористической операции — силовой операции Киева в Донбассе — прим. ТАСС)", — цитирует Криклия пресс-служба министерства инфраструктуры.

"Принимая во внимание обновленный бюллетень о безопасности полетов EASA в Симферопольском районе полетной информации и отмене ограничений Федерального управления гражданской авиации США на полеты в Симферопольском РПИ, мы предлагаем использовать эту часть воздушного пространства для воздушных операций НАТО по транспортировке войск, оборудования, грузов и тому подобного. Надеемся на поддержку НАТО в мониторинге воздушной ситуации вдоль границы с Россией", — заявил украинский министр.

Сообщается также, что стороны обсудили участие министерства инфраструктуры в процессе подготовки проведения совместных учений Украина — НАТО в Черном море "Coherent Resilience 2021", а также возможное сотрудничество в области кибернетики.
После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.
Район полетной информации — воздушное пространство, в пределах которого обеспечиваются полетно-информационное обслуживание и аварийное оповещение.
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Комментарии 1
Конфликты , Патрик Тернер , НАТО , ИТАР-ТАСС , Бельгия , Брюссель , Киев , Республика Крым
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