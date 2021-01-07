Трамп обратился к протестующим в Вашингтоне

«Я знаю вам больно, неприятно. У нас прошли выборы, которые были украдены… но вы должны идти домой сейчас, сейчас нам нужен мир… мы не хотим, чтобы кто-то пострадал… мы не должны играть на руку этим людям, мы должны сохранить мир, так что идите домой», — заявил он.