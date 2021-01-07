Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Трамп призвал протестующих в Вашингтоне разойтись по домам 

Lenta.ru и ещё 3 30 минут назад
Трамп обратился к протестующим в Вашингтоне
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп призвал своих сторонников, протестующих около Капитолия в Вашингтоне, разойтись по домам.
Соответствующее видеобращение он опубликовал на своей странице в Twitter.

«Я знаю вам больно, неприятно. У нас прошли выборы, которые были украдены… но вы должны идти домой сейчас, сейчас нам нужен мир… мы не хотим, чтобы кто-то пострадал… мы не должны играть на руку этим людям, мы должны сохранить мир, так что идите домой», — заявил он.

Ранее в Вашингтоне между сторонниками Трампа и полицией начались столкновения. Стычки привели к тому, что правоохранительные органы применили слезоточивый газ.
Позднее поступила информация, что протестующие прорвались в Капитолий и окружили зал сената. Согласно последним данным, демонстрантов уже вытеснили из крыла Капитолия, где располагается сенат.
RT ведёт трансляцию.
Видео дня. Покупатель избил мужчину за неправильное ношение маски в Торжке
Последние новости
В ФРГ назвали условие для производства российской вакцины в ЕС В ФРГ назвали условие для производства российской вакцины в ЕС «Сармат» назвали посланием России Байдену «Сармат» назвали посланием России Байдену Российская молодежка проиграла Финляндии и осталась без медалей на ЧМ по хоккею Российская молодежка проиграла Финляндии и осталась без медалей на ЧМ по хоккею
Конфликты , В мире , Происшествия , Дональд Трамп , МВД , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ограбление банка в Петербурге попало на видео
00:55
Ограбление банка в Петербурге попало на видео
Криминал
Автомобильная погоня со стрельбой в Петербурге попала на видео
01:07
Автомобильная погоня со стрельбой в Петербурге попала на видео
Происшествия
Мужчина рухнул вниз с вершины новогодней ели и попал на видео
00:29
Мужчина рухнул вниз с вершины новогодней ели и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео разминирования окраин Степанакерта
00:28
Опубликовано видео разминирования окраин Степанакерта
Войска
Женщина избила собственную собаку и попала на видео
00:40
Женщина избила собственную собаку и попала на видео
Происшествия
Стычка сторонников Трампа с полицией попала на видео
01:02
Стычка сторонников Трампа с полицией попала на видео
США
Последствия третьего национального локдауна в Великобритании сняли на видео
00:35
Последствия третьего национального локдауна в Великобритании сняли на видео
В мире
Футболист «Рубина» станцевал на пляже с бутылкой пива и попал на видео
00:11
Футболист «Рубина» станцевал на пляже с бутылкой пива и попал на видео
Общество
ДТП с участием конного экипажа в Санкт-Петербурге сняли на видео
00:20
ДТП с участием конного экипажа в Санкт-Петербурге сняли на видео
Происшествия
Крупный лесной пожар в Австрии попал на видео
01:02
Крупный лесной пожар в Австрии попал на видео
Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение