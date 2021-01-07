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Байден назвал происходящее в Вашингтоне мятежом 

RT на русском и ещё 2 22 минуты назад
Байден счел происходящее в Вашингтоне мятежом
Фото: Reuters
Избранный президент США Джо Байден заявил, что протесты у здания Капитолия в Вашингтоне являются мятежом. По его словам, действующий американский лидер Дональд Трамп должен потребовать прекращения беспорядков.
Об этом Байден заявил в своём видеообращении.
Байден призвал протестующих «отступить и дать дорогу демократии».

«Я призываю президента Трампа сейчас выступить по национальному телевидению, чтобы выполнить свою клятву, защитить конституцию и потребовать окончания этой осады», — сказал он.

Ранее протестующие, собравшиеся в столице в поддержку Трампа, ворвались в здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить победу Байдена.
RT ведёт прямую трансляцию.
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Конфликты , В мире , Происшествия , Джозеф Байден , Дональд Трамп , США
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