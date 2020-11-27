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Вандалы снесли памятник Вашингтону в Миннеаполисе 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Вандалы снесли памятник Вашингтону в Миннеаполисе
Фото: Reuters
В США в День благодарения неизвестные осквернили памятники бывшим президентам в четырех штатах. Одна из статуй Джорджа Вашингтона в Миннеаполисе была снесена с постамента, сообщили американские СМИ.
Памятник Вашингтону рядом с Институтом искусств Миннеаполиса был опрокинут и разрисован краской, на другой статуе вандалы написали «нет геноциду», «деколонизация» и «верните земли», пишет USA Today.
Аналогичные акции прошли в других городах страны. Так, в Чикаго вандалы попытались сломать статую 25-му президенту Уильяму МакКинли, привязав ее к автомобилю. В Портленде (штат Орегон) протестующие разбили окна и нанесли граффити на нескольких магазинах. Там же был осквернен монумент ветеранам войн на кладбище: его расписали антиколониальными лозунгами, одна из статуй была снесена и залита красной краской. Кроме того, красной краской залили статую 16-го президента США Авраама Линкольна в Спокане (штат Вашингтон).
В октябре протестующие в Портленде снесли статуи президентов Линкольна и Теодора Рузвельта.
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Конфликты , В мире , Миннеаполис , США , Чикаго
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