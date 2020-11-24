Алиев высказался о христианских храмах в Карабахе

«Сегодня, когда окончена война, некоторые западные лидеры поднимают вопрос о том, мол, какая судьба ждёт христианские храмы на территориях, перешедших под контроль Азербайджана? Заявляют об этом и в беседах со мной, и выражают беспокойство в своих официальных заявлениях. Пусть никто не беспокоится, в особенности лидеры западных государств, которые разжигают исламофобские чувства. Которые закрывают глаза на оскорбление святых ислама, поощряют тех, кто их оскорбляет. У них нет права говорить об этом — это раз. А во-вторых, все храмы на нашей территории — наше историческое достояние», — приводит РИА Новости его слова.