Ветераны абхазо-грузинской войны выдвинулись в Карабах 

Первая группа добровольцев из Абхазии — ветераны абхазо-грузинской войны — выдвинулись в Нагорный Карабах для помощи Армии обороны непризнанной НКР. Об этом сообщает WarGonzo в своем Telegram -канале.

По данным проекта, ополченцы ждут вылета из Адлера Ереван . Основная часть группы — участники войны в Абхазии 1992-1993 годов из числа военнослужащих батальона имени маршала Баграмяна. На фронт также отправились молодые армяне Абхазии.

Где будут задействованы добровольцы, пока неясно. По прилету они должны пройти инструктаж и подготовку в полевом лагере. Численность группы также не сообщается.

26 октября в Нагорном Карабахе вступил в силу режим прекращения огня. Соответствующие договоренности были достигнуты Азербайджаном и Арменией при посредничестве США. Третье по счету перемирие началось в 08:00 по местному времени (07:00 мск), однако вскоре стороны обвинили друг друга в нарушении режима тишины и продолжили вести боевые действия.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой, началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная НКР заключили перемирие.

Война в Абхазии началась в августе 1992 года. Конфликт разгорелся после того, как Верховный совет Абхазской АССР восстановил Конституцию Абхазии 1925 года и провозгласил независимость республики. Госсовет Грузии отменил это постановление и ввел в Абхазию Национальную гвардию. Активные боевые действия продолжались до сентября 1993 года. В мае 1994-го Грузия и Абхазия подписали в Москве соглашение о прекращении огня и разведении сил.