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В Армении объяснили, что мешает перемирию в Карабахе 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 1 час назад
В Армении объяснили, что мешает перемирию в Карабахе
Фото: ТАСС
Официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что без четких механизмов верификации перемирия в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха быть не может.

«Мы стали свидетелями, что несколько договоренностей о перемирии были нарушены. Пока не будут созданы четкие механизмы верификации и не будет понятно, какая сторона нарушает режим прекращения огня, перемирия не будет», — передает ТАСС его слова.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ввод российских миротворцев мог бы стать «оптимальным решением» конфликта в Нагорном Карабахе.
Тем временем Баку выдвинул условия для введения миротворцев в зону конфликта. Миссия может состояться только с одобрения Азербайджана, заявил в четверг глава МИД республики Джейхун Байрамов. В минобороны Армении выразили уверенность, что у Баку нет желания прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.
Обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. В воскресенье американский президент Дональд Трамп заявил, что США смогут с легкостью добиться мирного урегулирования конфликта в Карабахе. Однако представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что у Баку нет желания прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.
С утра понедельника, 26 октября, в Карабахе действует режим прекращения огня. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявлял о готовности Степанакерта соблюдать условия перемирия. Несмотря на объявленное перемирие, бои в Карабахе продолжаются.
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Конфликты , Армия , Джейхун Байрамов , Никол Пашинян , Дональд Трамп , Арцрун Ованнисян , Араик Арутюнян , Министерство обороны , МИД , ИТАР-ТАСС , Азербайджан , Армения , Степанакерт
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