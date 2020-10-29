США готовят «косовский сценарий» для Нагорного Карабаха 

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что Вашингтон может легко добиться мирного урегулирования обострившегося в Нагорном Карабахе конфликта. Такое заявление он сделал, выступая перед своими сторонниками в Нью-Гэмпшире.

«Мы приведем все в порядок. Это должно произойти с легкостью. Это будет легко, если знаешь, что делаешь», — заявил Трамп.

С одно стороны, такие заявления могут быть обычной для американского президента предвыборной риторикой и попыткой привлечь на свою сторону достаточно многочисленный и влиятельный армянский электорат США. С другой, не исключено, что это не просто слова, тем более что в той же речи Трамп сравнил ситуацию в Нагорном Карабахе с Косово и Сербией . Судя по заявлениям и действиям американского и армянского руководства, повторение косовского сценария в НКР совсем не исключено.

«Армения. Знаете Армению? Мы работаем над этим, работаем. Мы уже сделали это с Косово и Сербией, можете поверить, что я получил за это три номинации на Нобелевскую премию мира? Так вот, Сербия — Косово, мы помогли им заключить торговую сделку, и я сказал, постойте-ка, эти люди десятками лет убивали друг друга, а теперь мы помогли им достичь соглашения», — заявил Трамп, обращаясь к людям с армянским флагом среди публики.

В этой речи американский президент имел в виду соглашение о нормализации экономических отношений, которое было подписано сторонами в Овальном кабинете 4 сентября.

По его словам, по сравнению с этим, урегулировать конфликт в Нагорном Карабахе будет «легко».

«Скажите своим людям, что мы все уладим», — подытожил Трамп.

Судя по всему, влиятельное армянское лобби в США действительно продвигает идею признания независимости непризнанной Нагорно-Карабахской республики по косовскому образцу.

Самоопределение или границы?

Напомним, что во времена Югославии Косовский край, населенный преимущественно албанцами, входил в состав Сербской социалистической республики и имел автономный статус. Война конца 1990-х годов во многом была инициирована косовскими албанцами, заявившими о стремлении к независимости от Сербии.

В итоге в межэтнический конфликт вмешались силы НАТО , которые приняли сторону косовских албанцев и начали бомбить Белград. Контроль над краем перешел к силам KFOR (международные силы под руководством НАТО, отвечающие за обеспечение стабильности в Косово). В феврале 2008 года косовские албанцы провозгласили Республику Косово.

Согласно конституции Сербии, Косово по-прежнему является частью территории Республики Сербия и входит в ее состав как Автономный край. Однако понятно, что фактически эта территория властями Сербии не контролируется. Более того, независимость Косово от Сербии признали США, Франция, Германия, Великобритания и другие страны «цивилизованного мира» несмотря на то, что это противоречит принципу ООН о нерушимости государственных границ. Однако здесь по какой-то причине сработал другой принцип — право народов на самоопределение.

Известная дихотомия, которая не раз становилась причиной политических противоречий, как известно, используется Западом так, как он считает нужным. Где-то, как в случае с Украиной, говорят только о нерушимости границ, где-то, как с Косово, внезапно вспоминают о самоопределении.

Стоит отметить, что Россия независимость Косово не признает, поддерживая официальную позицию Сербии. Нынешнее обострение армяно-азербайджанского конфликта продемонстрировало, что Ереван продолжает полностью зависеть от Москвы политически и экономически. Тем не менее премьер-министр Армении Никол Пашинян не отказался и от своей западной стратегии.

Можно предположить, что это классический пример попытки усидеть на двух стульях. С одной стороны, сейчас втянуть в конфликт Москву и заручиться ее поддержкой в борьбе с Азербайджаном, но в перспективе отдать ситуацию в руки дружественного Запада, вплоть до ввода миротворцев в Нагорный Карабах по косовскому образцу.

Судя по последним заявлениям американского руководства, все это не так гипотетически, как может показаться на первый взгляд. Например, недавно госсекретарь США Майк Помпео на WSB Atlanta выразил сочувствие армянам и раскритиковал действия Азербайджана, выразив надежду, что «армяне смогут защититься от того, что делают азербайджанцы».

Руководитель Комиссии США по армянским вопросам Фрэнк Паллоне пошел еще дальше. Его комитет в соавторстве с 31 депутатом подготовил проект резолюции для Конгресса США , в котором предлагается признать независимость Нагорно-Карабахской республики, а также осудить Азербайджан и Турцию за развернутую агрессию. С аналогичным предложением на прошлой неделе выступила и член Палаты представителей Конгресса Грейс Наполитано.

Мечты о НАТО

Конечно, это только проекты и резолюции, но все вместе, особенно с учетом заявлений самого президента, создает вполне определенный информационный фон. Признание Косово США и рядом других стран создало опасный прецедент в международном праве, причем его последствия еще не до конца проявились. Например, в последнее время активизировались разговоры о создании общего экономического пространства между Албанией и Косово. В начале октября в Тиране состоялось совместное заседание двух правительств, в ходе которого глава Албании Эди Рама заявил, что стороны хотели бы стереть разделяющие их границы.

Это, естественно, вызвало возмущение Сербии, МИД которой передал послу Албании ноту протеста. Отреагировали на эти события и во внешнеполитическом ведомстве России. В МИД РФ заявили, что подписанные в ходе данного мероприятия документы и заявления его участников «вызывают серьезные вопросы».

Между тем, популярность идеи объединения Албании и самопровозглашенного Косово продолжает расти. Если в 2006 ее поддерживали лишь 2,5% косовских албанцев, то сегодня за это выступают более 80% населения Косово и свыше 70% жителей Албании. Около половины респондентов в Косово и 40% в Албании считают вполне вероятным появление в ближайшем будущем великоалбанского государства.

Все это невольно вызывает параллели с известной идеей о «Великой Армении от моря до моря». Такой ли уж натяжной будет предположение о том, что прозападный Никол Пашинян и его команда пытаются реализовать «Косовский сценарий» в Нагорном Карабахе с тем, чтобы сначала привести сюда НАТОвские силы в роли «миротворцев», затем добиться признания НКР, а потом, кто знает, может быть и присоединить непризнанную республику к своей территории?

В таком сценарием гарантом безопасности для Еревана, естественно, будет уже не Москва, от которой он уйдет окончательно, а НАТО. Напомним, что Албания является членом НАТО с 2009 года, а исполняющий обязанности премьер-министра самопровозглашенного Косово Альбин Курти в марте этого года заявил, что и вступление Косово в НАТО не заставит себя долго ждать.

Если такой сценарий кажется нереалистичным, стоит вспомнить о том, что за Николом Пашиняном стоит известный идеолог антироссийской политики Джордж Сорос , который сам неоднократно признавался в том, что мечтает создать вокруг России кордон недружественных государств.

СМИ уже неоднократно писали о связах Пашиняна и его команды с Фондом Сороса. Например, бывший координатор избирательных программ организации «Transparency International» Армен Григорян был назначен на должность главы Совета национальной безопасности, экс-начальник Государственной контрольной службы Давид Санасарян прославился тем, что забрасывал яйцами здание посольства России, а брат начальника Специальной следственной службы Армении Сасуна Хачатряна является председателем совета правления Фонда Сороса.

До нынешнего обострения в НКР Пашинян предпринимал отчаянные усилия по отдалению от Москвы. Последние события вынудили его вновь броситься за поддержкой Кремля, но это вовсе не значит, что в Ереване отказались от своего прозападного курса.

Например, президент Армен Саркисян недавно встретился в Брюсселе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом , где убеждал его признать Турцию стороной конфликта. Правда, учитывая, что Турция — член НАТО, Столтенберг предсказуемо отказался делать это, призвав стороны к сдержанности.

Однако это вовсе не значит, что в перспективе силы НАТО не могут появиться в Нагорном Карабахе в качестве миротворцев. А это грозит полноценным повторением косовского сценария в непризнанной республике и окончательным переходом Армении в зону влияния Запада, вплоть до вступления в Северо-Атлантический альянс.