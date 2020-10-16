Неделимый Карабах: названы условия для компромисса

Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что готов пойти на компромисс в вопросе урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. Но есть «черта», которую Ереван не переступит — это право на самоопределение населения региона. У Баку тоже есть «красная черта».

«Я хотел бы, чтобы в итоге… нагорно-карабахский конфликт был окончательно разрешен. На базе компромисса. Чтобы мы нашли такое решение, которое было бы приемлемо для всех сторон — Армении, Нагорного Карабаха и Азербайджана. И это было бы окончательное решение», — сказал Пашинян в интервью РИА «Новости».

Параллельный разговор с лидерами Армении и Азербайджана провел гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев

При этом Пашинян назвал «красную черту» для Армении — «право на самоопределение народа Нагорного Карабаха».

«И всегда во все времена Армения была готова на такой компромисс. И самая известная инициатива — Казанская инициатива, когда Армения была готова на конкретный компромисс. Но Азербайджан отказался подписывать эти соглашения, потому что Азербайджан не хотел и не хочет принять право на самоопределение армян Нагорного Карабаха», — напомнил премьер-министр.

Он заверил, что Ереван не может перешагнуть за эту черту.

В свою очередь, азербайджанский президент Ильхам Алиев обозначил «красную черту» для Баку.

«Об этом мы заявляли очень четко, и сопредседатели Минской группы об этом хорошо знают: ни при каких условиях территориальная целостность Азербайджана не может быть нарушена, ни при каких условиях Азербайджан не даст согласия на независимость Нагорного Карабаха», — напомнил позицию азербайджанской стороны Алиев. По мнению Баку, эта территория оккупирована.

Обострение ситуации вокруг непризнанной республики Нагорный Карабах произошло 27 сентября. За менее чем месяц конфликта стороны потеряли сотни своих граждан, как среди мирного населения, так и среди военных. При этом иностранные государства, в частности, Россия, Франция и США, призывают участников конфликта прекратить боевые действия и перейти к переговорам.

Подобное решение было принято в ходе 10-часовых переговоров в Москве. Они состоялись почти неделю назад. В российской столице встретились главы МИД Армении и Азербайджана при посредничестве российского министра иностранных дел. Итогом этой встречи стал договор о перемирии в гуманитарных целях с полудня 10 октября. Стороны пришли к этому, чтобы обменяться пленными и забрать тела убитых с вражеских территорий.

Помимо этого, Баку и Ереван выразили согласие на проведение переговоров. Однако не прошло и суток, как стороны стали выдвигать взаимные обвинения в обстрелах.

По словам армянского премьера, в регионе наблюдается «очень сложная ситуация». «Очень много потерь с обеих сторон. Армия самообороны Нагорного Карабаха держит оборону, организует оборону, и ситуацию я могу оценивать как довольно-таки сложную», — сказал он в разговоре с Киселевым.

Он добавил, что «многие эксперты говорят, что это беспрецедентная по своим масштабам война в XXI веке».

«Потому что тут задействованы все виды вооружений: танки, беспилотники, самолеты и вертолеты, бронетехника, артиллерия, ракетная артиллерия и так далее», — сказал глава кабмина Армении.

Но в то же время Пашинян обратил внимание, что «планы Турции и Азербайджана блицкригом взять под контроль Нагорный Карабах на данный момент провалились».

Конфликт, связанный с Нагорным Карабахом, длится более 20 лет. Во время Советского Союза эти территории принадлежали Азербайджанской ССР. При развале СССР Нагорный Карабах объявил о своей независимости. В 1992-1994 годах там проходили масштабные боевые действия — Азербайджан пытался вернуть контроль, но в итоге потерял еще часть районов. После этого конфликт периодически обострялся.