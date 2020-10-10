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Алиев отреагировал на данные о воюющих за Азербайджан наемниках 

Lenta.ru и ещё 6 1 час назад
Алиев отреагировал на данные о наемниках в Азербайджане
Фото: пресс-служба президента Азербайджана / РИА Новости
Президент Азербайджана Ильхам Алиев отреагировал на информацию о том, что на азербайджанской стороне в Нагорном Карабахе воюют иностранные наемники. Об этом он рассказал в интервью Sky News, передает ТАСС.
Он назвал эти данные фейком и категорически опроверг их. «До сих пор мне не представлено ни одного документа, подтверждающую такую информацию. Пусть мне (…) представят разведданные. После наличия такой информации они (французская и российская сторона) связались с нашими разведорганами. Никаких доказательств не было предоставлено. Если есть доказательства, то почему их нет в газетах, телеканалах?» — заявил Алиев.
Азербайджанский лидер заверил, что страна обладает хорошо подготовленной 100-тысячной армией, которая использует современное оборудование.
9 октября Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) заявил, что более 400 наемников направляются из Сирии в Азербайджан для участия в конфликте с армянскими силами в Нагорном Карабахе. Число погибших сирийских наемников, участвовавших в конфликте между Арменией и Азербайджаном, увеличилось до 107. За последние 48 часов были убиты как минимум 26 человек.
Ситуация в Нагорном Карабахе (Арцахе) резко обострилась 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения, в свою очередь, обвинила азербайджанских военных в нападении на Арцах.
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Конфликты , Армия , В мире , Ильхам Алиев , Сирийский центр мониторинга по правам человека , Sky News , ИТАР-ТАСС , Азербайджан , Армения , Сирия
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