Алиев отреагировал на данные о наемниках в Азербайджане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отреагировал на информацию о том, что на азербайджанской стороне в Нагорном Карабахе воюют иностранные наемники. Об этом он рассказал в интервью Sky News, передает ТАСС.

Он назвал эти данные фейком и категорически опроверг их. «До сих пор мне не представлено ни одного документа, подтверждающую такую информацию. Пусть мне (…) представят разведданные. После наличия такой информации они (французская и российская сторона) связались с нашими разведорганами. Никаких доказательств не было предоставлено. Если есть доказательства, то почему их нет в газетах, телеканалах?» — заявил Алиев.

Азербайджанский лидер заверил, что страна обладает хорошо подготовленной 100-тысячной армией, которая использует современное оборудование.

9 октября Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) заявил, что более 400 наемников направляются из Сирии в Азербайджан для участия в конфликте с армянскими силами в Нагорном Карабахе. Число погибших сирийских наемников, участвовавших в конфликте между Арменией и Азербайджаном, увеличилось до 107. За последние 48 часов были убиты как минимум 26 человек.

Ситуация в Нагорном Карабахе (Арцахе) резко обострилась 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения, в свою очередь, обвинила азербайджанских военных в нападении на Арцах.